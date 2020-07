Schenefeld : Betrunkener Autofahrer rammt geparkten Wagen und flüchtet auf drei Reifen

Während der Flucht löste sich das rechte Vorderrad des Wagens. Die Beamten mussten nur der Kratzspur im Asphalt folgen.

von Johanna Ulrich

16. Juli 2020, 15:00 Uhr

Schenefeld | Das wird teuer für den Mann aus dem Kreis Pinneberg: Am Dienstagabend (14. Juli) hat ein betrunkener Schenefelder mit seinem Fiat-Transporter einen geparkten Mercedes in der Stadt gerammt. Der Fahrer war auf der Eichendorffstraße mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann geflüchtet. Die Polizei konnte den Mann mittlerweile ausfindig machen, sucht aber dennoch nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Das teilten die Ermittler am Donnerstag (16. Juli) mit.

Vorderreifen bei Flucht verloren

Nach dem Aufprall flüchtete der Fahrer mit seinem stark beschädigten Wagen, wie die Polizei mitteilt. Dabei hätten ihn Zeugen beobachtet und anschließend die Einsatzkräfte informiert. Aufgrund des Schadens an seinem Auto verlor der Fahrer seinen rechten Vorderreifen und hinterließ somit Spuren auf der Straße. Diesen folgten die Polizisten und konnten den Mann in der Bogenstraße ausfindig machen. Der Atemalkoholtest ergab 2,89 Promille, anschließend ist auf der Wache eine Blutprobe entnommen worden.

Führerschein nicht vorhanden

Personen sind bei dem Vorfall nicht zu Schaden gekommen. Der Sachschaden liege schätzungsweise bei 30.000 Euro, teilte die Polizei mit. Der Betrunkene muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten — einen Führerschein besitzt der Mann nämlich ebenso nicht.

Wer den Mann beim Verlassen seines Transporters an dem Abend gesehen hat, möge sich bei der Polizei Schenefeld unter der Rufnummer (040) 8 30 00 53 melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?