Bequem shoppen von Frau zu Frau

„Stadtzentrum“ bietet jetzt Video-Beratung an

von Tanja Plock

19. Oktober 2018, 16:18 Uhr

Wer kennt das nicht? Das Wetter ist schlecht, die Beine schwer – und trotzdem lockt der Konsum – ob es nun um Lebensmittel, Geschenke, Kleidung oder Schuhe geht. Heutzutage greifen viele dann zum Tablet oder Smartphone und nutzen die schöne Welt des Online-Shoppings – bequem für den Verbraucher, schlecht für den stationären Handel, die Innenstädte und Einkaufszentren.

Um diesem Problem zu begegnen, setzt nun das „Stadtzentrum“ Schenefeld als erstes Shoppingcenter eine Live-Video-Beratung mit einer persönlichen Beraterin ein. Wie das funktioniert, wurde gestern live auf dem Marktplatz des „Stadtzentrums“ vorgeführt.

Dirk Völkel, Geschäftsführender Gesellschafter der Völkel Company als Betreiber des Shoppingcenters, berichtete, dass das Projekt vor einem Jahr entstanden sei, als er Sophie Spethmann und Phillip Frères, Geschäftsführer des Düsseldorfer Start-up-Unternehmens LiSA Retail Innovation, kennenlernte – und gleich von deren Idee überzeugt war. Diese sei jedoch bisher nur auf einzelne Geschäfte und nicht auf große Center ausgelegt gewesen.

Das System wurde nun innerhalb eines Jahres auf das Einkaufszentrum im Kiebitzweg angepasst. „Wir sind sehr stolz, dass Unternehmen einem verrückten Start-up wie uns die Chance ermöglichen, so etwas zu testen“, sagte Frères. Es gehe darum, „die Brücke zwischen den Welten zu schlagen“, die Vorteile der Beratung und die Bequemlichkeit des Onlinehandels zu verbinden, führte Völkel während seiner Präsentation aus.

Derzeit müssen feste Termine im Vorfeld mit der Shopperin vereinbart werden. Finanziert wird die Technologie und die Umsetzung über die Werbegemeinschaft und das Centermanagement. Dort werden auch die Retouren per Post abgewickelt. Alternativ können die Einkäufe auch persönlich vom Kunden zurückgebracht werden. „Fast alle Geschäfte machen mit“, sagte Centermanagerin Mercan Songül Aksu. Aufgrund der persönlichen Beratung gehen die Verantwortlichen von einer geringeren Retourenquote aus. Dies hätten auch die Testläufe ergeben.

Beide Einkaufsquellen, der stationäre Handel wie das Netz, haben nach Völkels Meinung deutliche Nachteile. So böten Computer und Internet unpersönliche Technik, Ladengeschäfte nur eine unvollständige Produktauswahl. „Im ,Stadtzentrum’ Schenefeld schließen wir die Lücke zwischen den beiden Welten Onlineshopping und Einkaufszentrum innovativ“, fuhr Völkel fort, „durch unser persönliches live-basiertes Video-Online-Shopping verbinden wir die Vorteile des bequemen Einkaufs von Zuhause mit der übergreifenden persönlichen Beratung vor Ort im Einkaufszentrum. Dies ist bisher einmalig – zumindest in Deutschland.“

Spethmann und Frères, Geschäftsführer von LiSA Retail Innovation, erläuterten in diesem Zusammenhang als Erfinder und Entwickler die Funktions- und Wirkungsweise des Personal-Live-Video-Shopping-Systems – live on stage, mit einer simulierten Einkaufs- und Beratungssituation von der persönlichen Beraterin zur Kundin, sozusagen von Mensch zu Mensch mit einem Klick, über das Netz. So zog Einkaufsberaterin Joanna Welsche mit ihrem Wagen, Headset und Kamera durch die Geschäfte, um das Richtige für die Kundin Jessica Reul, die auf einem Sofa auf dem Marktplatz saß und per Tablet mit Welsche verbunden war, zu finden.

Dass vielleicht nicht alles gleich perfekt funktioniert, sei den Verantwortlichen klar. Das System solle zunächst getestet und dann ausgeweitet werden – wenn es angenommen wird.