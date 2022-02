Erste Ausstellung in 2022 : Frauen-Ateliergemeinschaft präsentiert Werke im Kunsthaus Schenefeld

Sowohl am 5. als auch am 6. März sind die Bilder von „atelier.fuenf“ in Schenefeld zu sehen.

Schenefeld | Die Schenefelder Ateliergemeinschaft atelier.fuenf lädt zur ersten Ausstellung 2022 ins Kunsthaus Schenefeld, Friedrich-Ebert-Allee 3-11, ein. Am Samstag (5. März) in der Zeit von 16 bis 18 Uhr sowie am Sonntag (6. März) von 11 bis 13 Uhr stellen Martina Kelting, Hanne Kuhlmann, Sigrun Roemmling, Uschi Wientapper und Bärbel Wieruch ihre neuesten Ar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.