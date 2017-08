Wiesengrund in Schenefeld : Anwohner kämpfen weiter für eine Spielstrasse

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Schenefeld | Die Anwohner am Wiesengrund geben nicht auf: Die Familien fordern seit Jahren, dass aus der Tempo-30-Zone eine Spielstraße wird, in der nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf. Zuletzt hatte der Kreis Pinneberg dem jedoch eine Absage erteilt. Die baulichen Voraussetzungen seien nicht gegeben. Jetzt wenden sich die Anwohner mit einem Brief an Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD). Darin macht Sarah Kühne-Borgwardt deutlich, dass der Wunsch nach einer Verkehrsberuhigung noch immer bestehe und die Dringlichkeit sich sogar noch erhöht habe.

„Die uns vorgelegten Begründungen sind unserer Beobachtung nach nicht nachvollziehbar“, schreibt sie. Viele Kinder im Wiesengrund würden das Laufen und Radfahren üben. „Weil es in unserer Straße keinen Gehweg gibt, bleibt uns allen nur die rot gepflasterte Straße als gemeinschaftlicher Aufenthaltsraum“, führt sie aus. Es komme immer wieder zu extrem gefährlichen Situationen, weil Verkehrsteilnehmer mit den erlaubten 30 Kilometer pro Stunde durch die Straße fahren. Das liege unter anderem am nicht vorhandenen Sackgassenschild, wodurch Ortsfremde sich schlicht verfahren und umdrehen müssten. Die Anwohner bitten darum, bei einer Entscheidung die Straßen Wiesengrund, Theekamp und Uetersener Weg/ Holtkamp ins Verhältnis zu setzen. Der Theekamp/Kleiner Styg sei mit einer Länge von 450 Metern durchgängig als verkehrsberuhigte Zone eingerichtet, so Kühne-Borgwardt. Die Straße habe beidseitig klar von der Fahrbahn abgegrenzte Gehwege und biete Kindern damit sehr gut geschützten Raum abseits der Fahrbahn.

Kein geschützter Raum für Kinder

„Der Uetersener Weg inklusive der Verlängerung Holtkamp – mindestens 750 Meter – ist eine asphaltierte Straße, die zwei Fahrspuren breit ist und einen klar abgegrenzten, erhöhten Gehweg bietet. Hier ist das Tempo 30 erlaubt“, führt die Anwohnerin aus. „Der Wiesengrund (200 Meter) kreuzt eine verkehrsberuhigten Zone (Sülldorfer Weg) und hat einseitig einen Parkstreifen, der zwischen einem Wäldchen und der einspurigen Fahrbahn liegt. Es gibt keinen Gehweg. Wir müssen immer entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern ausweichen und die Kinder haben keinen geschützten Raum. Hier ist Tempo 30 erlaubt, obwohl es eindeutig keine andere Möglichkeit des Aufenthaltes gibt.“ Im Namen der Anwohner fordert sie Küchenhof auf, sich erneut beim Kreis einzusetzen.

Auf Anfrage unserer Zeitung erläutert Küchenhof, dass der Kreis in diesem Fall schlicht das letzte Wort habe. Bei einer kürzlichen Begehung sei das Anliegen erneut überprüft worden. „Die Rückmeldung war, dass dies an der Stelle nicht möglich ist.“ Die Stadt habe ihr Anliegen dreimal an die Kreisverwaltung gestellt – ohne Erfolg. Die einzige Möglichkeit sieht Küchenhof in einem Umbau der Straße, um den Anforderungen für einen verkehrsberuhigten Bereich gerecht zu werden. Dadurch würden aber die Parkflächen reduziert. Ob das gewollt ist von den Anwohnern? Da ist sich die Rathaus-Chefin nicht sicher. Zudem müsste die Politik dem zustimmen, hierfür einen fünfstelligen Betrag zu investieren, sagt Küchenhof.



