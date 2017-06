Aldi: Bagger können jetzt losrollen

vergrößern 1 von 2 Foto: PT 1 von 2

Zwei Großprojekte in Schenefeld sind am Donnerstagabend in der Ratsversammlung auf den Weg gebracht worden. Die Politik hat mehrheitlich sowohl der Erweiterung des Penny-Marktes an der Altonaer Chaussee als auch dem Abriss des Aldi-Marktes an der Friedrich-Ebert-Allee zugestimmt. Zudem legt die Lebenshilfe Kita-Standorte zusammen.

Die Ratsversammlung hat beschlossen, dem unterzeichneten Durchführungsvertrag bezüglich des Aldi-neubaus zuzustimmen. Der dazugehörige Bebauungsplan wird angepasst. Das heißt: Aldi kann nun nach vielen Diskussionen und Planungen loslegen. Wie berichtet , soll der jetzige Markt abgerissen werden. Zeitgleich startet der Neubau für den Discounter. Dieser wird zurückgesetzt sein auf der Höhe des Rewe-Marktes. Die Verkaufsfläche beträgt 1200 Quadratmeter. Der jetzige Markt hat 900 Quadratmeter Fläche. Der Bau soll nach Angaben des Investors im Sommer starten. Ende des Jahres schließt der alte Markt. Wenn der Bau wie geplant zügig vorangeht, folgt die Wiedereröffnung im März.

Grünen-Chef Mathias Schmitz lobte zwar die gute Zusammenarbeit mit dem Investor, betonte aber erneut, dass sich durch die Zurücksetzung des Marktes keine städtebauliche Verbesserung ergebe und er deshalb das Vorhaben nicht unterstützen könne. Dementsprechend stimmten die Grünen dagegen.

Auch der Erweiterung des Penny-Marktes wurde stattgegeben. Der Discounter darf seine Fläche von 800 auf 1000 Quadratmeter erhöhen. Der Bebauungsplan wird geändert. Grünes Licht hat zudem die Umstrukturierung der Lebenshilfe bekommen. Die Montessori-Kinderhäuser werden bis zum Sommer 2018 an zwei Orten zusammengelegt. Derzeit werden an fünf Standorten Montessori-Kinderhäuser unterhalten. In den Straßen: Borgfelde 3, Kehrwieder 5, Kehrwieder 7, Kreuzweg 9 und Schulstraße 14 b. Die Kitas Borgfelde und Kehrwieder seien „defizitär“, heißt es von Christine Heins, Geschäftsführerin der Lebenshilfe in Schenefeld. Erhalten bleiben werden die Kitas Kehrwieder 5 und 7 (die zwei Einrichtungen sollen als eine Einheit geführt werden) und Schulstraße. CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Rüpcke sprach sich gegen die Entscheidung aus. Er kritisierte, die Lebenshilfe sei ein „schwieriger Partner“. Zudem befand er, dass die Standorte, die wegfallen, besser für Krippengruppen genutzt werden sollen, da diese in Schenefeld fehlten. Die Mehrheit stimmte jedoch für den Antrag.

Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) sagte gestern auf Nachfrage unserer Zeitung, dass der Bedarf an Krippenplätzen in Schenefeld derzeit knapp noch gedeckt werden könne, perspektivisch aber in der Tat Plätze fehlen werden. Deshalb sei ein Anbau der Awo-Kita in der Umsetzung, um weitere Plätze zu schaffen.

