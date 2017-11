Kiebitzweg in Schenefeld : Ärger zwischen Stadt und Investor

vergrößern 1 von 2 Foto: Lukas Bau 1 von 2

von Tanja Plock

erstellt am 14.Nov.2017 | 13:00 Uhr

Schenefeld | Die Fläche ist ein Filetstück mitten in Schenefeld: das ehemalige Altmann-Grundstück am Kiebitzweg. Die SKP Projektentwicklungsgesellschaften aus Hamburg wollen dort eigentlich 101 Wohnungen und einen Block mit etwa 3300 Quadratmeter Gewerbefläche errichten. Dafür würden sie 40 Millionen Euro investieren. Doch seit geraumer Zeit gibt es Ärger zwischen Investor und Stadt.

Der Grund: Das insgesamt 10.000 Quadratmeter große Grundstück gehört zum Sanierungsgebiet für die Stadtkernplanung. Das bedeutet laut Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) mögliche weitere Kosten für den Investor. Wenn das Gelände eine Wertsteigerung erfahre – beispielsweise durch die Aufwertung von Grünflächen – müsste sich die SKP an den Kosten beteiligen. Ursprünglich wollte der Investor jedoch das Gelände nur entwickeln und dann weiterverkaufen, so Küchenhof. Nun gebe es eine finanzielle Unbekannte. „Wir kommen bei der Geschichte nicht weiter“, sagte die Rathaus-Chefin. Nun sei der Investor am Zug.

Gestern sagte Wolfram Lukas, Geschäftsführender Gesellschafter der SKP Projektentwicklungsgesellschaften, im Gespräch mit unserer Zeitung, der Investor wolle an der Stelle auf jeden Fall bauen. Das Projekt insgesamt wäre demnach nicht in Gefahr. Unklar sei jedoch, ob am Ende auch Wohnungen entstehen können, oder nur Gewerbeobjekte. Es gebe im Bundesbaugesetz die Möglichkeit, den Investor nach der Fertigstellung des Baus aus dem Sanierungsgebiet zu entlassen. Der Investor habe sich bereits grundsätzlich zu einer Kostenübernahme bereit erklärt, die Stadt könne jedoch noch keine Kostengrößen für die Sanierung benennen. „Eine große, internationale Anwaltskanzlei hat hierzu Vorschläge für die Stadt erarbeitet. Das ist im Fluss“, sagte Lukas. Bisher verschließe sich die Stadt den Anliegen des Investors, der entsprechende Planungssicherheit benötige.

Angesichts der Vorgaben sei es schwieriger, Wohnbau zu realisieren, da dies an die Sanierungssatzung und die Förderrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein gekoppelt sei, so Lukas. Bei einem gewerblich genutzten Gebäude sei dies anders. „Es ist sehr schade, wenn hier keine Wohnungen entstehen würden. Aber wenn sich das nicht umsetzen lässt, müssen wir bestehendes Baurecht nutzen.“ Der Investor sei der Stadt in der Vergangenheit bereits entgegengekommen, beispielsweise als es um die Anpassung des sozialen Wohnraums ging. Man bleibe weiterhin in Gesprächen mit der Verwaltung.