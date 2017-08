Beschwerde : Ärger um überfüllte Container

vergrößern 1 von 2 Foto: Sebastian Seidel 1 von 2

Schenefeld | Zahlreiche Beschwerden sind in den vergangenen Wochen bei der Stadt Schenefeld eingegangen. Der Grund: Seit Anfang August türmte sich der Müll an mehreren Papier- und Glascontainern. Weil die Container überfüllt waren, legten etliche Anwohner Pappkartons, Gläser und Kleidung einfach neben die Container. Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) begründete die Anhäufung des Mülls im Gespräch mit unserer Zeitung damit, dass hohe Krankenstände bei der für die Leerung der Container zuständigen Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) zu Ausfällen geführt hätten. Auf Rückfrage unserer Zeitung konnte die GAB das allerdings nicht bestätigen.

Walter Molter, Anwohner an den Containern am Sülldorfer Weg, gibt sich damit nicht zufrieden. Seit Jahren kritisiere er, dass die Stadt zu wenig gegen die Verdreckung an den Müllcontainern macht. Die „krankheitsbedingten Ausfälle“ hält er für eine „faule Ausrede“. Die Container seien dauerhaft umgeben von Dreck aller Art. „Es ist ja nicht nur Papier, das sich an den Containern sammelt, sondern auch Restmüll, Lebensmittelreste, alte Kleidung und Glassplitter“, moniert er. Kürzlich wurden nach Aufforderung der Stadt an die GAB die Papiercontainer geleert. „Wir haben uns des Problems sofort angenommen, als die Beschwerden eintrudelten“, sagte Küchenhof. Da der Vertrag mit der GAB aber nicht mit der Stadt Schenefeld, sondern mit dem Kreis Pinneberg bestehe, könne sie die GAB lediglich auf die Zustände hinweisen. Zudem wurde der städtische Bauhof damit beauftragt, den illegalen Sperrmüll zu entfernen.

Für Molter ist das zu wenig, denn der „Kleinkram“, wie unter anderem verfaultes Gemüse, diverse Glassplitter und Rasierklingen sowie sämtliche Kleidungsstücke und anderer Restmüll habe auch nach der Leerung noch immer dort gelegen. „Wenn sie sich die Stelle angeguckt hätten, dann hätten sie festgestellt, dass nicht der Sperrmüll das Problem war“, meint Molter. Schon mehrmals habe er Spaziergänger mit Hunden dort vorbeigehen sehen und vor den Glassplittern gewarnt. Auch Kinder würden dort öfter mit nackten Füßen herumlaufen. „Muss erst etwas passieren?“, fragt sich Molter.

Also griff er letztlich selbst zur Schaufel und beseitigte nach eigenen Aussagen etwa sieben bis acht Kilo Müll aus dem Umfeld des Containers in der Nähe seines Hauses. Unter anderem einen verfaulten Kürbis, einen Flachmann, einen Büstenhalter und zahlreiche Kleiderbügel. Einiges sei schon so tief in die Erde getreten worden, dass er glaubt, es habe dort schon seit Jahren gelegen.

Die Stadt will die Situation nun verbessern: Laut Bürgermeisterin Küchenhof sollen in Absprache mit der GAB in den Straßen Hasselbinnen und Opm Blockhorn weitere Container aufgestellt werden. So soll verhindert werden, dass die Container vor der nächsten Leerung bereits wieder überquellen. Wann die neuen Container jedoch aufgestellt werden, konnte Küchenhof noch nicht genau sagen. „Sollte das dann immer noch nicht ausreichen, werden wir auch den Turnus der Leerungen erhöhen“, erläuterte sie das weitere Vorgehen.

Molter wünscht sich, dass die Bürger noch mehr für das Problem sensibilisiert werden, damit sie nicht einfach ihren Hausmüll an den Containern ablegen. „Man könnte zum Beispiel ein Schild an den Plätzen anbringen“, sagte Molter. Schon eine Woche nach seiner Aufräumaktion sammelten sich bereits wieder Hausmüll und Kleidung um die Container am Sülldorfer Weg.