Strom und Gas in Schenefeld : Absage an einen möglichen Netzkauf

von Fabian Marciniak

erstellt am 16.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Schenefeld | Die Debatte ging lang, benötigte zwei Beratungs-Unterbrechungen und endete in Formulierungen, die über das Sachliche hinausgingen. Während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Energie, Wasser und Abwasser der Stadt Schenefeld setzten sich die Ausschussmitglieder mit einem Thema auseinander, das schon seit knapp zwei Jahren auf der politischen Agenda köchelte: Die Kommunalisierung der Versorgungsnetze und die damit einhergehende Überlegung, die Stadtwerke Schenefeld zu gründen.

Ausgangspunkt der Debatte sind die im Jahr 2021 auslaufenden Konzessionsverträge mit Drittanbietern, die die Stadt Schenefeld mit Strom und Gas versorgen. In diesen Verträgen sei laut Vorlage der Ausschusssitzung verankert, dass vier Jahre vor Ende – sprich 2017 – eine überschlagsmäßig ermittelte Summe für den Netzkauf der Stadt vorgelegt wird – sofern dafür ein politischer Entschluss vorliegt. Ferner hat auch der Hauptausschuss in der Sitzung vom 9. Juni 2015 in seinem Leitbild ergänzt, dass die „Gründung von Stadtwerken oder der Beitritt zu bestehenden Stadtwerken geprüft werden soll, um Strom und Gas aus erneuerbaren Energiequellen anbieten zu können.“

Die Grünen haben einen Beschlussvorschlag in die Sitzung eingebracht, mit der sich die Stadt nicht nur zur Umsetzung der Idee Stadtwerke ausspricht, sondern auch eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gibt, die Chanen und Risiken aufzeigt sowie einen genauen Fahrplan ausarbeitet, der als Entscheidungsgrundlage dienen soll. Kostenpunkt: 30 000 Euro. Zielsetzung: Die Renditen aus dem Netz sollen der Stadt zukommen und die Mitgestaltung gesteigert werden, betonte Ausschussvorsitzender Jochen Ziehmann (Grüne). „Wir gründen mit einem Partner eine Gesellschaft, an der die Stadt mehr als 50 Prozent hält“, erläuterte er die für die Grünen tragbare Variante. Dabei rechne man laut Vorlage mit sechs bis acht Prozent Rendite.

Zustimmung für die Studie gab es seitens der Schenefelder SPD: „Sie ist genau richtig zur Konkretisierung der Ratsentscheidung“, sagte Bernd Peschk. Doch die konkreten Forderungen stießen bei den Konservativen im Ausschuss sauer auf: „Mir gefällt das konkrete Bekenntnis zu den Stadtwerken nicht“, betonte Holm Becker von der CDU. Einzig die Machbarkeitsstudie sei für die Konservativen vertretbar. Es sei für ihn auch kein Argument, wenn es bei anderen Gemeinden mit den Stadtwerken klappe – man wolle „nicht mit der Herde laufen“, so Becker.

Auch gegen Ziehmanns Renditepläne gab es Gegenwind: „Laut Landesrechnungshof sind maximal sechs Prozent drin“, betonte Günter Vogelbein von der Offensive für Schenefeld. Auch Holger Lilischkis (CDU) verwies auf den Bericht aus dem Vorjahr: „Dort wird von dem Netzkauf abgeraten.“

Für Ziehmann war das kein Argument: „Wenn wir das nicht machen gibt es gar keinen Gewinn für die Stadt. Der Rechnungshof hat seine Arbeit nicht richtig gemacht.“ Bedenken meldete auch Manfred Pfitzner von der Initiative „Bürger für Bürger“ an: „Wenn wir Stadtwerke gründen, haben wir noch keine Kunden. Wir sollten berücksichtigen, wann und ob sich das rentiert.“

Tragbarer Kompromiss war, der Studie zuzustimmen, alles weitere dann im Anschluss zu prüfen. Jedenfalls formal. Letztendlich wurde der Antrag mit fünf zu fünf Stimmen Parität nicht angenommen. „Ich fühle mich vor den Kopf gestoßen“, lautete das Fazit von Bernd Peschka (SPD) direkt nach dem Votum. Für ihn sei es ein Votum gegen die einstimmige Ratsentscheidung aus dem Jahr 2015 gewesen. Mit der Bitte um Erläuterung an die Gegenstimmen meldete sich der Christdemokrat Becker zu Wort, der betonte, dass der Versuch vorgenommen würde, „Interessen durchzudrücken“ und die Art und Weise ihm nicht gefalle, wie die Debatte geführt wurde.