Polizei ermittel : Einbruchsversuch in Schenefeld: Frau verjagt Einbrecherinnen

Die Einbruchsserie in Schenefeld geht weiter. Erneut schlugen Kriminelle zu, diesmal in der Straße Blockhorner Weiden. Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt und sucht nun nach Zeugen.

Schenefeld | Erneut haben Einbrecher in Schenefeld versucht, in ein Haus einzudringen – doch diesmal haben Anwohner Schlimmeres verhindern. Am späten Dienstagnachmittag (2. November) wollten sich laut Polizei zwei Frauen gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus in der Straße Blockhorner Weiden verschaffen. Die Täterinnen wurden dabei von einem Anwohner beobachtet....

