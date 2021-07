Schenefeld : XFEL: Serguei Molodtsov wird Vorsitzender des Fels of Europe

In dem europaweiten Gremium arbeiten alle Freie-Elektronen-Laser (FEL) und Kurzpulsanlagen in Europa zusammen.

Schenefeld | Einer der wissenschaftlichen Direktoren des European XFEL, Serguei Molodtsov, wurde zum Vorsitzenden der Fels of Europe (FoE) ernannt. Das teilt das Forschungsinstitut mit. Das FoE ist ein europaweites Gremium, in dem alle Freie-Elektronen-Laser (FEL) und Kurzpulsanlagen in Europa zusammenarbeiten. Derzeit besteht die Zusammenarbeit aus 14 Einrichtung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.