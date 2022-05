Wettbewerb für Klimaschutz : Auftakt vor dem Rathaus: Stadtradeln 2022 startet in Halstenbek

Das Auto einmal stehen lassen, bewusst das Fahrrad nutzen und aktiv etwas für den Klimaschutz tun – darum geht es beim Stadtradeln, an dem auch die Gemeinde Halstenbek teilnimmt.

Halstenbek | Halstenbeks Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) ist mit seinem Fahrrad zum Rathausplatz gekommen, genau wie Horst Wilutzki vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) in Halstenbek. Beide Männer sind überzeugte Radfahrer, greifen so oft wie es geht auf das Velo zurück. Am Montag, 30. Mai, sind die zwei vor dem Halstenbeker Rathaus zusammengeko...

