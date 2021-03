Tradition am Weltfrauentag : SPD verteilt Rosen an Frauen in Schenefeld

Brigitte Daum und Ulla Kriete verteilten die Blumen an Frauen, die ihnen im Stadtgebiet begegneten.

Schenefeld | Die SPD Schenefeld hat der Tradition folgend am Weltfrauentag am 8. März den Schenefelderinnen ein kleines Zeichen der Wertschätzung und Solidarität gegeben. Das teilen Brigitte Daum und Ulla Kriete mit. „Im Dorf und in der Siedlung und im Stadtzentrum freuten sich Frauen über die Geste. Wir waren bei Verkäuferinnen, bei Kassiererinnen, bei Arzthel...

