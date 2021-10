Kitas in Schenefeld : Nach wie vor fehlen Krippenplätze – Neuer Kita-Bau in 2024 geplant

Seit dem Jahr 2013 haben Eltern einen Anspruch auf einen Krippenplatz für Kinder ab einem Jahr. Doch die Umsetzung gestaltet sich schwierig: Es gibt zu wenig freie Plätze. Nun soll eine neue Kita gebaut werden.

Schenefeld | In Schenefeld gibt es sieben verschiedene Betreuungsangebote für Kinder – und dennoch reicht die Anzahl an freien Kita- und Kindergartenplätzen nicht aus. Besonders knapp ist die aktuelle Situation im Krippen- und Hortbereich. Geringer Versorgungsgrad für Krippen- und Hortkinder Nach Angaben der Stadt Schenefeld stehen 683 Hortkindern – also Kin...

