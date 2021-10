Kirche erleben : Veranstaltungen in der Schenefelder Stephanskirche

Gleich zwei Veranstaltungen finden an den nächsten beiden Sonntagen in der Stephanskirche statt: Diakon Daniel Kiwitt lädt zur Gemeindeversammlung und zu einem indischen Konzert im Rahmen der India Week in Hamburg ein.

Schenefeld | Es ist wieder so weit – am Reformationssonntag, 31. Oktober, findet im Anschluss an den Reformationsgottesdienst um 10 Uhr die Gemeindeversammlung in der Stephanskirche statt. In dieser Versammlung wird über wichtige aktuelle Projekte informiert. Alle Interessierten sind eingeladen, sich mit Fragen, Anregungen und Wünschen einzubringen. Die Versammlun...

