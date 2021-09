Zeugen gesucht : Halstenbek und Schenefeld: Unbekannte stehlen zwei Audis

Die Autos haben zusammen einen Wert von ungefähr 90.000 Euro. Kriminelle entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag (21. Oktober) in Halstenbek und Schenefeld sowohl einen Audi Q7 als auch einen Audi A6.

21. September 2021, 13:53 Uhr

Schenefeld /Halstenbek | Gleich zwei Fahrzeuge der Marke Audi wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag (21. September) im Kreis Pinneberg gestohlen.

Ein Audi Q7 im Wert von circa 50.000 Euro

In Halstenbek kam es in der Straße Am Krönrey zwischen 22.30 und 6.30 Uhr zum Diebstahl eines weißen Audi Q7 im Wert von circa 50.000 Euro.

Ein Audi A6 im Wert von 40.000 Euro

Zwischen 0 und 9 Uhr entwendeten Unbekannte einen blauen Audi A6 allroad quattro in der Königsberger Straße in Schenefeld. Dieses Auto hat einen Wert von ungefähr 40.000 Euro.

Beide Autos tragen ein Pinneberger Kennzeichen. In beiden Fällen stellten die Besitzer unverzüglich Strafanzeige sowohl beim Polizeirevier Rellingen als auch bei der Polizeistation Schenefeld. Die Beamten haben daraufhin erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Angaben zu den Tätern konnten bisher noch nicht gemacht werden. Auch ist unklar, ob beide Taten in einem Zusammenhang stehen.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei sucht nun also Zeugen. Wer zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges in den genannten Straßen beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich unter der Telefonnummer (04101) 2020.