Schenefeld : Stadtpräsidentin und Bürgermeisterin verurteilen Ukraine-Konflikt

Gudrun Bichowski (SPD) sowie Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) verurteilen die kriegerischen Handlungen in der Ukraine. Sie hoffen auf Frieden, auch mit Blick auf die belarussische Städtepartnerschaft.

Schenefeld | Das Thema ist brisant und bewegt aktuell viele Menschen: Die Situation in der Ukraine. Auch Schenefelds Stadtpräsidentin Gudrun Bichowski (SPD) sowie Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD).

