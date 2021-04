Blau-Weiß 96 : Schenefelder Turn-Trio für Deutsche Meisterschaften qualifiziert

Drei Turnerinnen buchen ihr Ticket für die Titelkämpfe in Leipzig. Ihre Trainerin dämpft allerdings die Erwartungen.

Schenefeld | Mit „gewissen Ambitionen“ fuhren die Turnerinnen von Blau-Weiß 96 Schenefeld am Sonntag, 18. April, in das Landesleistungszentrum Kiel, wo die Qualifikation zu den Deutschen Jugendmeisterschaften im olympischen Geräteturnen stattfand. Dass am Ende sogar drei Turnerinnen der Blau-Weißen ihr Ticket für die nationalen Wettkämpfe lösten, sei dann aber „ei...

