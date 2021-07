Sommerinterview in Schenefeld : Tobias Löffler (CDU): „Alle wichtigen Themen sind behandelt worden“

Im Sommerinterview spricht CDU-Politiker Tobias Löffler über Kompromisse in der Stadtplanung, warum er Armin Laschet für den richtigen Kanzlerkandidaten hält und weshalb er an den Technologiepark in Schenefeld glaubt.

Schenefeld | Wie hat sich Ihrer Meinung nach die politische Arbeit durch die Pandemie verändert und wie bewerten Sie diese Entwicklung? Dr. Tobias Löffler: Durch die reduzierte Anzahl der Sitzungen beziehungsweise deren Verlagerung ins Digitale – zum Beispiel Fraktionssitzungen als Videokonferenz–, ging der persönliche Kontakt und Austausch deutlich zurück. Nac...

