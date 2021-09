Lesung im Juks : Till Raether eröffnet 8. Schenefelder Krimitage

Der gebürtige Koblenzer hat aus seinem neuesten Buch vorgelesen. Kommissar Danowski ist auf Kur und stellt sich die Frage: Will er überhaupt noch Polizist sein?

Schenefeld | Wenn man älter wird, wird der Atem kürzer und auch die Kapitel“, zitierte Till Raether seinen Schriftstellerkollegen Martin Walser und lieferte die Erklärung gleich nach: „Das neue Buch ist kürzer geworden.“ Raether bereits zum vierten Mal in Schenefeld Mit seiner Lesung, die am vergangenen Freitag in Kooperation mit der Stadtbücherei Schenefeld...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.