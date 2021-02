Corona-Sportverbot : Existenz des Schenefelder Tennis-Clubs durch Hallensperrung bedroht

Sportwart Hartmut Rosengarten fordert baldige Lockerungen sowie Unterstützung für die Klubs durch Politik und Verbände.

Schenefeld | Am 11. August 2017 war das Racket Center Sportwelt an der Schenefelder Holzkoppel einem Großbrand zum Opfer gefallen und nicht wieder aufgebaut worden. So bitter dies für die Tenniswelt insgesamt war, kam es dem Schenefelder TC zugute, da die Auslastun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.