Erfolgreicher Tennis-Winter : Kreis Pinneberg: Auch Schenefelder Frauen vor Nordliga-Meisterschaft

Während die Männer des Pinneberger TC (Nordliga 50) und des TV Uetersen (Nordliga 60) bereits den Titelgewinn feierten, könnten es ihnen nun die STC-Frauen gleichtun. Erfolge winken auch noch weiteren Teams.

Kreis Pinneberg | Was für eine starke Winter-Saison. Ungeachtet der vielen Einschränkungen, die die Corona-Krise für alle Sporttreibenden in der Region seit Jahren und auch in der aktuellen Serie bereithält, schreiben die Tennis-Spieler aus dem Kreis Pinneberg derzeit so einige Erfolgsgeschichten. Und es könnten noch mehr werden. Dass wir um die Meisterschaft spielen...

