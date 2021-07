Schenefeld : Telekom baut Glasfasernetz im Gewerbegebiet Osterbrooksweg aus

Mehr als 330 Unternehmen könnten an das Netz angeschlossen werden und würden dann bis zu 1 Gigabyte pro Sekunde abrufen können.

Schenefeld | Die Deutsche Telekom wird das Glasfasernetz im Gewerbegebiet Osterbrooksweg in Schenefeld ausbauen. Die über 330 Unternehmen dort können an das Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen werden. Das teilt die Telekom mit. Mehr als ein Drittel der Unternehmen hat bereits zugesagt Die Zahl der Unternehmen, die sich an dieses Netz anschließen l...

