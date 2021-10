In der Stephanskirche : Stadt Schenefeld lädt zu Feierlichkeiten am Volkstrauertag ein

Auch in diesem Jahr wird in Schenefeld wieder der Volkstrauertag gefeiert. Start ist um 10 Uhr in der Stephanskirche, später wird ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt.

Schenefeld | Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag. Eingeführt 1952, erinnert er an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen. Er wird traditionell zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen. So auch in diesem Jahr. Die Stadt Schenefeld lädt zu den Feierlichkeiten ein. Feier in der Stephanskirche Am 14....

