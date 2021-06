Bebauungsplan : Schenefelder können sich zu Plänen für den Borgheidkamp äußern

Die Stadt Schenefeld öffnet die Beteiligung der Öffentlichkeit am 7. Juli.

Schenefeld | Am Borgheidkamp in Schenefeld soll Wohnraum entstehen. Dafür muss der entsprechende Bebauungsplan geändert werden. Die Stadt lädt nun die Schenefelder dazu ein, sich zu den Plänen zu äußern. Die Beteiligung der Öffentlichkeit beginnt am 7. Juli. Beteiligung der Öffentlichkeit Vorher können sie sich im Foyer des Rathauses, Holstenplatz 5-7, oder ...

