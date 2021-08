Bundestagswahl im September : Schenefelder können jetzt Briefwahlunterlagen beantragen

Am Sonntag, 26. September, ist Bundestagswahl. Schenefelder, die per Post abstimmen möchten, können ihre Unterlagen per E-Mail, im Bürgerbüro und auf der Internetseite der Stadt beantragen.

Schenefeld | Seit Montag (16. August) können die Schenefelder ihre Unterlagen für die Briefwahl für die Bundestagswahl am 16. September beantragen. Dies ist per E-Mail an buergerbuero@stadt-schenefeld.de, per Fax unter (040) 83037136 sowie herkömmlich mit der Wahlbenachrichtigung per Post oder persönlich im Bürgerbüro möglich. Außerdem können die Bürger ihre Brief...

