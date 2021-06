„Sport macht Gesellschaft“ : Schenefelder Schüler gewinnen Wettbewerb des Bundespräsidenten

Unter der Anleitung von Lehrer Benjamin Stello erarbeiteten die Gymnasiasten das Projekt mit dem Titel „Sport als Lichtblick in Krisenzeiten“.

Schenefeld | Der Sport ist im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie in den Hintergrund getreten. Das Trainieren in Gruppen oder Teams war streckenweise über Monate nicht möglich, Fitnessstudios blieben geschlossen. Und auch das Interesse am Profi-Sport ist gesunken: Die Einschaltquoten der Sportschau sanken während der Pandemie deutlich. Doch ist dies ein ne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.