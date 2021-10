Flucht als Thema : Schenefelder SPD präsentiert den Dokumentarfilm „First Line“

Wie ist es, aufgrund von Krieg die Heimat verlassen zu müssen? Der Dokumentarfilm "First Line" beschreibt das Ankommen des syrischen Flüchtlings Tarek in Deutschland. Der Filmclub der SPD zeigt den Streifen im JUKS.

Schenefeld | Nachdem es aufgrund von Corona lange Zeit still um den Filmclub der Schenefelder SPD ruhig geworden war, plant dieser nun die Präsentation des Dokumentarfilms „First Line“. Dieser handelt von dem jungen Syrer Tarek, der aus seiner Heimat flüchtet und im Jahr 2014 in Deutschland ankommt. Politisches Engagement Tarek beginnt sich in Deutschland po...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.