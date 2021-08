Nach Ausfall 2020 : Schenefelder Rotarier veranstalten wieder ein Entenrennen

Die Lose können in zahlreichen Vorverkaufsstellen in der Stadt für je 5 Euro gekauft werden. Vom Erlös werden soziale Projekte in Schenefeld unterstützt.

Schenefeld | Die Schenefelder Rotarier organisieren dieses Jahr ihr viertes Entenrennen. Die Mitglieder um den neuen Präsidenten Richard Möller starteten am Donnerstag, 5. August, auf dem Wochenmarkt mit dem Ticketverkauf für das Event am 12. September. Schirmherrin der Veranstaltung ist Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD). 1.500 Enten gehen am 12. Septe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.