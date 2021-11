Lieferprobleme : Schenefelder Lehrschwimmbecken öffnet dieses Jahr nicht mehr

Lehrschwimmbecken und Sporthalle der Gorch-Fock-Schule Schenefeld bleiben voraussichtlich bis 2022 geschlossen.

Schenefeld | Die Wiedereröffnung des Lehrschwimmbeckens an der Gorch-Fock-Schule in Schenefeld sowie die Nutzung der Turnhalle, die das gleiche Lüftungssystem nutzen, verzögern sich weiter. Der 2. August, der eigentlich geplant war, ist längst verstrichen. Auch eine Eröffnung im Jahr 2021 rückt mittlerweile in weitere Ferne. Weiterlesen: Technikraum an Gorch-F...

