Schenefelder „Krimintage“ : Haseldorferin Romy Fölck und Hamburger Autor lesen Romane im Juks

Zwei Lesungen sind für den Herbst im Schenefelder Jugendclub geplant. Außer Fölck präsentiert auch Till Raether sein neues Buch – drei Tage nach dem Erscheinen.

Schenefeld | Das Erfolgskonzept Schenefelder Krimintage geht in diesem Herbst in die achte Runde. Diesmal versprechen die Veranstalter zwei hochkarätige Krimi-Lesungen. Till Raether kommt am 17. September, um 19 Uhr. Er stellt sein Werk „Danowski: Hausbruch“ vor. Romy Fölck liest am 29. Oktober ab 19 Uhr aus ihrem Buch „Mordsand“ vor. Rather präsentiert Buch dr...

