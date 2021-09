Corona-Pandemie : Schenefeld will Luftfilter in Kitas und Schulen – doch zu welchem Preis?

Die Verwaltung soll prüfen, wie viele Geräte benötigt werden und welche Fördermittel die Stadt erhalten kann. Davon ist abhängig, ob sich die Stadt das Vorhaben überhaupt leisten kann.

Schenefeld | Kinder und Jugendliche sind von der Gefahr einer Infizierung mit Corona derzeit am stärksten bedroht. So liegt die Inzidenz der Fünf- bis 14-Jährigen im Kreis Pinneberg mit 101 fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt von rund 50. Kein Wunder also, dass sich die Schenefelder mit der Frage beschäftigen, ob Luftfilter in Kitas und Schulen eingerichtet ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.