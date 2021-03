Schenefeld : Stadt kauft Kita und verlängert Verträge mit der Lebenshilfe

Noch vor einem Jahr hatte die Stadt die Finanzierungsverträge für die Einrichtungen im Kehrwieder gekündigt.

Schenefeld | Schenefeld wird neue Finanzierungsverträge über den Betrieb der Montessori-Kindergruppe und dem gleichnamigen Kinderhaus am Kehrwieder mit der Lebenshilfe schließen. Die Entscheidung ist gebunden an einen Kaufvertrag, den die Stadt mit der Lebenshilfe über das Gebäude des Montessori-Kinderhauses in der Schulstraße schließen wird. Stadt kündigte Ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.