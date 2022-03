Schenefeld : Bestatter berichten: Warum Nähe bei der Trauerarbeit so wichtig ist

In Zeiten der Corona-Pandemie ist Trauerarbeit nicht einfach. Wie sie trotzdem funktioniert, schildert die Bestatter-Familie Seemann aus Schenefeld.

Schenefeld | Nähe und Mitgefühl, gerade das macht Trauerarbeit aus. In Zeiten einer Pandemie ist Trauerarbeit aber nicht einfach. Auch nicht für Nils und Kay Seemann. Seit fünf Generationen berät und betreut die Familie Seemann in Schenefeld Angehörige im Trauerfall. Dabei legen sie großen Wert auf engen und persönlichen Kontakt: „Nah am Menschen, mit dem Mensc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.