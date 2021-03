Einschränkung nach Lockdown : Schenefelds Stadtbücherei öffnet nur noch an vier Wochentagen

Ab dem 15. März ist die Bücherei für den Besucherverkehr erreichbar. Mittwochs bleiben die Türen allerdings geschlossen.

Schenefeld | Die Stadtbücherei Schenefeld öffnet am Montag, 15. März, wieder ihre Türen zum Stöbern. In den vergangenen Monaten lief die Ausleihe nur über Online-Reservierungen. Nun können die Kunden die Räume am Timmermannsweg 1b wieder besuchen. Etablierte Öffnungszeiten Dafür wurden die regulären Öffnungszeiten wieder etabliert mit einer Ausnahme am Mittw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.