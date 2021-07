Persönliche Treffen möglich : Schenefeld startet wieder mit Terminen für die Rentenberatung

Ab August sind die Gespräche mit Armin Klein, Berater der deutschen Rentenversicherung, wieder in Person möglich.

Schenefeld | Im August startet Armin Klein wieder mit der persönlichen Rentenberatung in Schenefeld. Diese fiel wegen der Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie einige Monate lang nicht statt. Doch am 5. August von 14 bis 16 Uhr geht es wieder los. Sprechstunde findet einmal im Monat statt Klein ist in Schenefeld ehrenamtlich als Versichertenberater...

