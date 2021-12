Immer mehr Einbrüche : Darum setzt die Polizei in Schenefeld und Halstenbek auf Fußstreifen

Die Polizei in Schenefeld und Halstenbek geht aktiv gegen Einbrecher vor. Fußstreifen übernehmen die Aufklärung im persönlichen Gespräch. Der Bedarf an Information ist groß.

Schenefeld/Halstenbek | Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Einbrüchen sowohl in Schenefeld als auch in Halstenbek gekommen ist, hat die Polizei am Donnerstag (16. Dezember) in beiden Gemeinden Präventionsstreifen durchgeführt. Die Bürger wurden so über mögliche Schwachstellen in der Einbruchsicherung aufgeklärt. Tipps gegen Einbrecher In der Zeit zwischen 9.30 ...

