Schenefeld : Sperrung bis Jahresende: L104 wird ab dem 8. März saniert

Das Landesbetrieb Verkehr (LBV) führt die Arbeiten in sieben Abschnitten durch. Es gibt eine großräumige Umleitung.

Schenefeld | Es geht los: Am 8. März beginnt der Landesbetrieb Verkehr (LBV) mit der Sanierung der L104. Das teilt die Behörde mit. Um die Belastung für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, wird die Sanierung in sieben Abschnitte unterteilt. Dafür wird eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.