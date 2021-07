Schenefeld : Kunstkreis plant fünf weitere Ausstellungen bis zum Jahresende

Die Ausstellungen im Rathaus fallen in diesem Jahr weiter aus. Die Galerie im „Stadtzentrum Schenefeld“ sei ein Retter in der Pandemie gewesen, da Kunstinteressierte in den großen Schaufenstern viel zu sehen bekamen.

Schenefeld | Der Kunstkreis Schenefeld hat seinen Fahrplan für das zweite Halbjahr bekannt gegeben. Die großen Ausstellungen im Rathaus wird es auch in den restlichen Monaten dieses Jahres nicht mehr geben. Diese Möglichkeit besteht erst 2022 wieder, geplant sind dann vier Ausstellungen. Und auch die Ausfahrt zur Messe „NordArt“ fällt für die Schenefelder aus. Den...

