Jazz in Schenefeld : Konstantin Herleinsberger Quartett performt ohne Maske

Endlich wird wieder Musik im Lustis gespielt –- eines der ersten Konzerte war der Auftritt des Konstantin Herleinsberger Quartett am Sonnabend. Trotz weniger Zuschauer war es ein gelungener Abend.

Schenefeld | Nachdem es coronabedingt lange Zeit still gewesen ist im Schenefelder Lustis, lud Gastronom und Eventmanager Stephan Hürten am Sonnabend (25. September) zu einem Jazzkonzert in seine Räumlichkeiten ein. Das Konstantin Herleinsberger Quartett gab sein Debüt mit Stücken von Jazzlegenden wie Kenny Burrell oder Stanley Turrantine. Konzerterlebnis ohne ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.