Feuerwehreinsatz in Schenefeld : Katze stirbt bei Wohnungsbrand an der Distelkoppel

Menschen kamen bei dem Feuer am Donnerstagnachmittag (28. Oktober) nicht zu Schaden. Und auch eine der beiden Katzen in der Wohnung konnten gerettet werden.

Schenefeld | Bei einem Zimmerbrand in Schenefeld (Kreis Pinneberg) ist am Donnerstag (28. Oktober) eine Katze gestorben und eine weitere gerettet worden. Personen wurden nicht verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand gegen 15 Uhr in der Dachgeschosswohnung eines Wohnhauses an der Schenefelder Distelkoppel ausgebrochen. Weil sich das Feuer auf Teile ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.