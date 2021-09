Nach Brand in Schenefeld : Mittel für 2022 sicher: Jugendliche bekommen einen neuen Pavillon

Vertreter vom Kinder- und Jugendbeirat sowie vom Juks hatten sich dafür stark gemacht, dass der vor kurzem abgefackelte Pavillon ersetzt wird. Der neue Unterstand soll dann aus schwer entflammbarem Material bestehen.

Schenefeld | Im Juni fiel der Pavillon an der Half-Pipe in Schenefeld einem Brandstifter zum Opfer. Nun hat die Politik entschieden, dass der Unterstand an derselben Stelle ersetzt werden soll – allerdings diesmal aus schwer entflammbarem Material. Für die Umsetzung hat der Ausschuss für Soziales beantragt, dass Mittel im Haushalt 2022 für das Projekt bereitgestel...

