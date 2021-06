Siedlung in Schenefeld : Verwahrloster Fritz-Reuter-Platz soll neu gestaltet werden

Ein Anwohner hatte angeregt, die Grünfläche neu zu bepflanzen und Bänke aufzustellen. Auch ein Hundeauslauf könnte entstehen. Derzeit erscheint er ungepflegt, Jugendliche treffen sich dort zum Rauchen und Drogenkonsum.

Schenefeld | Die Büsche ragen über den Gehweg, das Gras hoch und verwildert, die Sitzbänke heruntergekommen. Der Spielplatz, der sich auf der Fläche zwischen Reihen- und Einfamilienhäusern befindet, wurde vor Jahren aufgelöst. Nur die Betonfassung des Sandkastens ist nie entfernt worden. So sieht der Fritz-Reuter-Platz in der Siedlung in Schenefeld mittlerweile au...

