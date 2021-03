Schenefeld : Sportsclub im Stadtzentrum hat für Individualsport wieder geöffnet

Mit dem digitalen Konzept soll es ohnehin wenig Berührungen geben. Außerdem werden Trainingszeiten per App gebucht.

Schenefeld | Fitnessclubs dürfen in Schleswig-Holstein nach vielen Monaten im Lockdown seit dem 1. März mit starken Einschränkungen wieder öffnen. So können Angehörige eines Haushalts oder zwei Personen aus zwei Haushalten individuell in einem Studio trainieren. Gruppensport oder eine breite Öffnung der Fitnessstudios ist hingegen ausdrücklich nicht gestattet. Den ...

