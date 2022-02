Hauptstraße in Schenefeld : Kripo ermittelt nach Einbruch in Bäckerei

In der Nacht von Dienstag (22. Februar) auf Mittwoch (23. Februar) ist in der Hauptstraße in Schenefeld zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Schenefeld | In der Nacht von Dienstag (22. Februar) auf Mittwoch (23. Februar) ist es in Schenefeld zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls gekommen, das teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen einer Bäckerei in der Hauptstraße verschafft und sämtliche Räume durchsucht. ...

