Schenefeld : Mitgliedschaft nicht erforderlich: DRLG bietet Erste-Hilfe-Kurs an

Dr. Björn Otto kommt am Sonnabend, 6. November, nach Schenefeld, um einen Erste-Hilfe-Kurs abzuhalten. Die Teilnehmer lernen, wie sie auch in kritischen Situationen Menschen medizinisch versorgen.

Schenefeld | Erste Hilfe leisten zu können ist wichtig. Es kann passieren, dass wir in unserem Alltag mit Situationen konfrontiert werden, in denen diese Erste-Hilfe-Maßnahmen Leben retten – sei es im Haushalt, am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr oder in der Freizeit. Kursleitung durch Dr. Björn Otto Die DRLG-Gliederung Halstenbek-Rellingen-Schenefeld bietet ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.