Schenefeld : Bustraining für behinderte Menschen

Ein Kursus soll Personen mit eingeschränkter Mobilität die Angst vorm öffentlichen Nahverkehr nehmen. Menschen mit Rollstuhl oder Rollator können an einem Originalbus trainieren.

Schenefeld | Wie komme ich mit dem Rollator in den Bus? Was muss ich als Rollstuhlfahrer beachten, damit der Bus nicht an mir vorbeifährt? Für Menschen mit Handicap ist das Benutzen von Bussen häufig mit vielen Ängsten verbunden. Deshalb bietet die Sozialberatung Schenefeld am Donnerstag (23. September) von 10 bis 12 Uhr ein Bustraining an. Originalbus erlaubt ...

