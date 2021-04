Schenefeld : Stadtbücherei verteilt Geschenke zum Welttag des Buches

Wer am 22. oder 23. April Medien in der Schenefelder Bücherei bestellt, bekommt eine süße Überraschung.

Schenefeld | Rund um den 23. April 2021 feiern deutschlandweit Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte den Welttag des Buches. Und auch in Corona-Zeiten sollen an diesem Tag das Lesen und die Freude an Geschichten im Mittelpunkt stehen. Die Stadtbücherei Schenefeld verteilt aus diesem Anlass kleine Geschenke. Lesezeichen und Süßigkeit...

