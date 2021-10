Schenefeld : Mit Küchenmesser bewaffnet: 16-Jähriger überfällt Tankstelle

Der jugendliche Täter schlug in der Lornsenstraße zu: Er wollte mit einem vorgehaltenem Küchenmesser Bargeld erbeuten – die Polizei machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Schenefeld | Überfall mit räuberischer Erpressung am frühen Abend: Ein 16-jähriger Hamburger wollte am Sonntag (3. Oktober) eine Tankstelle in der Lornsenstraße in Schenefeld (Kreis Pinneberg) ausrauben – er war mit einem Küchenmesser bewaffnet. Das berichtet die Polizeidirektion Bad Segeberg. Die Hilferufe eines Zeugen schlugen ihn in die Flucht und die Polizei s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.