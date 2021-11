Frisch sanierte Straße unterspült : Rohrbruch in Blankeneser Chaussee in Schenefeld: Schadensausmaß noch unklar

Am Freitagabend gab es in der Blankeneser Chaussee ein Wasserrohrbruch. Die Hamburger Wasserwerke beseitigten diesen zeitnah und erfolgreich. Was die genaue Ursache ist, wird derzeit noch ermittelt.

Schenefeld | Die Sanierunsgarbeiten an der Blankeneser Chaussee in Schenefeld waren an dieser Stelle gerade abgeschlossen worden. Doch nun mussten Bauarbeiter wieder anrücken – dieses Mal vom Unternehmen Hamburg Wasser. Unter dem Gehweg in Höhe der Hausnummern 19 bis 21 gab es am Freitagabend (12. November) einen Wasserrohrbruch. Betroffen waren die Gebäude der Bl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.