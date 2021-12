Haushalt im dicken Plus : Schenefelder Politik hat die Wahl: Reparatur der Schwimmhalle oder Umweltschutz?

Die Stadt Schenefeld rechnet mit einem Haushaltsüberschuss von 540.400 Euro für 2022. Die Politik diskutiert darüber, wofür dieses ausgegeben werden soll. Offene Fragen gibt es zur Neugestaltung des Stadtkerns.

Schenefeld | Die Stadt Schenefeld rechnet in ihrem Haushaltsplan für das kommende Jahr mit einem Plus von mehr als einer halben Million Euro. Darüber, dass dieses eine gute Nachricht in Zeiten ist, in denen beispielsweise die Gemeinde Halstenbek mit einem Millionendefizit plant, dürfte in der Schenefelder Ratsversammlung Einigkeit herrschen. Wofür aber das Geld au...

